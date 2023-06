Verlosung: Mit Volker Kugel über die Bundesgartenschau in Mannheim

Unser SWR4 Garten-Experte Volker Kugel führt fünf glückliche SWR4 Newsletter-Fans mit Begleitung über die Bundesgartenschau in Mannheim.

Sie haben hier exklusiv die Chance, die Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim durch einen Fachmann kennenzulernen. Volker Kugel empfängt Sie und zeigt Ihnen 90 Minuten lang die schönsten Ecken der BUGA. Danach können Sie den Tag auf eigene Faust auf der Bundesgartenschau verbringen. Mit etwas Glück können Sie den Besuch mit einer Begleitperson gewinnen.

Ganz wichtig: Die Führung findet bereits am Dienstag, 6. Juni, statt. Sie müssen dazu spätestens um 9:45 Uhr am BUGA-Eingang Spinelli-Park in Mannheim sein. Bitte nehmen Sie nur teil, wenn Sie am Dienstag, 6. Juni, um diese Zeit in Mannheim sein können.

Teilnahmeschluss ist Freitag, 2. Juni, 16 Uhr. Wir drücken die Daumen.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.