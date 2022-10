Mitmachen: Neue SWR4 Moderatorin Olivia Powell kommt Sie besuchen

per Mail teilen

Das SWR4 Team begrüßt die neue Morgen-Moderatorin Olivia Powell. Ab dem 24. Oktober starten Sie jede zweite Woche mit ihr am Mikrofon in den Tag.

Geboren ist Olivia Powell in Heidelberg, hat dann viele Jahre für Radiosender in unterschiedlichen Regionen gearbeitet und ist jetzt zurück im Land. In der Woche bevor sie das erste Mal die Morgensendung auf SWR4 Baden-Württemberg moderiert, freut sich Olivia darauf, Sie bei einer großen Tour durchs Land persönlich kennenzulernen.

Zeigen Sie ihr doch Ihre Lieblingsplätze in Ihrer Region, nehmen Sie Olivia mit an Ihren Arbeitsplatz oder zur Probe Ihres Vereins. Vom 18. bis 20. Oktober kommt Olivia Powell dann zu Ihnen.

