Reinhold Hittinger begeistert mit heiteren Texten und Liedern in Mundart auf den Kleinkunstbühnen in Baden-Württemberg und verzückt mit seiner Gitarre. So gibt der schwäbische Liedermacher heiter und humorvoll Antworten auf die großen und kleinen Fragen der Welt. Wir amüsieren uns mit an einem heiteren Abend in Bad Niedernau bei Rottenburg.