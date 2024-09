Alemannisch, lebendig, frisch, so klingt die Band "Goschehobel" aus Südbaden. Die Musiker Eberhard Jäckle, Urban Huber-Wölfe und Oliver Fabro kommen aus dem Kinzigtal und vom Hochrhein und sind dem Dialekt ihrer Kindheit treu geblieben. Ihre Lieder in Mundart, die sie auf dem Konzert im Burghof in Lörrach spielten, sind nachdenklich und trotzdem heiter. Für die, die nicht wissen, was der Bandname bedeutet: "Goschehobel" heißt Mundharmonika!