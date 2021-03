per Mail teilen

In Baden-Baden ist ein Mord geschehen. Der Täter konnte nicht eindeutig identifiziert werden. Also musste die Staatsanwaltschaft so viele Indizien wie möglich sammeln, um Hau als Mörder zu überführen. Viele ungereimte Details kamen da ans Tageslicht. Ist Carl Hau wirklich der Täter?