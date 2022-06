Michaela May – Lebensfreude und Erfolg trotz Familientragödie

per Mail teilen

Michaela May hat als Schauspielerin alles erreicht, obwohl manche Schönheitsideale zuerst nicht stimmten. Privat musste sie jedoch schlimme Schicksalsschläge verkraften: Sie hatte drei Geschwister, alle starben durch Selbstmord.

Erfolg und Tragödie

Schon mit 12 Jahren war Michaela May im Kino zu sehen, im Fernsehen hat sie in Kultserien wie "Münchner Geschichten", "Monaco Franze" oder "Kir Royal" mitgespielt und als "Polizeiruf"-Kommissarin Jo Obermayer an der Seite von Edgar Selge brilliert.

Ihr Privatleben war von schweren Schicksalsschlägen gezeichnet - ihre drei Geschwister haben an Depressionen gelitten und nahmen sich früh das Leben. Im Gespräch mit Jörg Assenheimer erzählt die heute 70-jährige wie es dazu kam und wie sie diese Familientragödie verarbeiten konnte.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.