Markus will immer noch Spaß - und gibt wieder Gas

Im Interview spricht Sänger Markus über den schmerzlichen Karriereknick und wer ihn über diese Zeit getröstet hat. Außerdem nimmt er uns mit ins Kinderzimmer seines Kumpels, in dem das Lied "Ich will Spaß" entstanden ist.

Markus - "Ich will Spaß" und die Neue Deutsche Welle

Markus hat 1982 mit dem Titel "Ich will Spaß" die inoffizielle Hymne der Neuen Deutschen Welle gesungen! Es folgten legendäre Auftritte in der ZDF-Hitparade und mit dem Kinofilm "Gib Gas – ich will Spaß" auch noch ein echter Kassenschlager. Dann war aber erst mal Schluss: Die Neue Deutsche Welle war am Ende und Markus verschwand von der Bildfläche.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

