Marianne und Michael: So geht’s dem Paar nach Michaels Schlaganfall

Im Interview sprechen Marianne und Michael über ihre große Vergangenheit auf der Bühne und das Geheimnis ihrer großen Liebe. Seit 50 Jahren geht das Paar durch dick und dünn, so auch nach dem Schlaganfall von Michael Hartl, der inzwischen wieder fast der Alte ist.

Marianne und Michael - Volksmusik und die große Liebe

Sie sind das Traumpaar der Volksmusik. Seit fast 50 Jahren sind Marianne und Michael unzertrennlich, auf der Bühne und im Leben. Seit der Liebe auf den ersten Blick halten die beiden auch heute noch in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Als Michael im März 2022 einen schweren Schlaganfall erleiden musste und tagelang im Koma lag, stand Marianne immer an der Seite ihres Ehemannes und hat ihm in den letzten Monaten geholfen wieder (fast) der Alte zu werden.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.