Leslie Mandoki - Geflüchteter, Musiker, Superstar

Leslie Mandoki hatte einen Traum: "Ich möchte mit den großen Rock- und Jazzmusikern auf der Bühne stehen". Von Gerlingen bei Stuttgart startete der ungarische Musiker seine Karriere und wurde mit "Dschingis Khan" weltberühmt.

Flucht von Ungarn nach Deutschland und Start der Musikkarriere

Leslie Mandoki ist 1975 mit einem Freund vor der ungarischen Diktatur von Ungarn nach Deutschland geflüchtet und hat in Gerlingen bei Stuttgart eine neue Heimat gefunden. Seine Musikkarriere führte ihn zuerst in eine Heilbronner Hotelbar, bevor er mit "Dschingis Khan" Weltruhm erlangte.

Leslie Mandokis Leben und die Stars

Der geniale Musiker Leslie Mandoki knüpfte überall Kontakte, bezog Mitte der 90er-Jahre am Wohnort Starnberger See sein eigenes Studio und bald gaben sich dort die Superstars die Klinke in die Hand. Im Talk mit Jörg Assenheimer erzählt er von seinen Anfängen in Deutschland, die Musikkarriere und über seine Familie mit den drei Kindern – und er verrät, wie es so ist Peter Maffay als Nachbarn zu haben.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.