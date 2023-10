per Mail teilen

Sie möchten etwas über Herkunft, Verbreitung und Bedeutung Ihres Familiennamens erfahren? Dann schreiben Sie uns hier - unser Namensforscher Prof. Konrad Kunze kümmert sich drum.

Prof. Konrad Kunze wird wöchentlich einen Familiennamen im Programm von SWR4 Baden-Württemberg vorstellen: Seine Herkunft, das Verbreitungsgebiet des Namens, seine Bedeutung. Zu hören immer am Dienstag in der Sendung "Am Nachmittag".

Dicke Bücher, das Internet, Adressbücher - Prof. Kunze nutzt alle Mittel, um die Ursprünge und die Verbreitung von Familiennamen zu erforschen. Sein "Atlas der Familienkunde" gilt als Standardwerk der Namenskunde. SWR Konrad Kunze - Foto: Daniel Schoenen

Wenn Sie möchten, dass unser Namensforscher sich auch mit Ihrem Namen befasst, dann füllen Sie einfach die Angaben unten aus. Die Nachfrage ist sehr groß und wir können nicht garantieren, dass Ihr Name von Herrn Prof. Kunze behandelt wird.

Fragen Sie unseren Namensforscher