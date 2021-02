per Mail teilen

Am 28. Januar feiert Jochen Busse seinen 80. Geburtstag. Für ihn ist das aber kein Anlass, die Füße langsam hochzulegen und einen Gang herunterzuschalten.

Nach dem Fernsehen folgt das Theater

Jochen Busse steckt voller Tatendrang und möchte seiner großen Leidenschaft wieder nachgehen - dem Theater.

"Jetzt mit 80 habe ich endlich Zeit, um Theater zu spielen. Ich habe viel Fernsehen gemacht und nur nebenbei versucht, Theater zu spielen, und jetzt kann ich es endlich. Ich weiß mittlerweile auch, wie es geht, und kann zum Beispiel aus einer Nicht-Pointe eine Pointe machen." Jochen Busse hat endlich Zeit für das Theater

Jochen Busse picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Seit den späten 60er Jahren ist Jochen Busse als Schauspieler, Komiker und Moderator ununterbrochen im deutschen Fernsehen präsent. Im ZDF-Dreiteiler "11 Uhr 20" hatte er 1970 seinen großen Durchbruch und danach in Filmen und Serien gespielt, die in allen Sendern gezeigt wurden. Sein längstes Engagement hatte er von 1996 bis 2005 in der RTL Satireshow "7 Tage, 7 Köpfe". Und auf alle diese Stationen schaut er mit positiven Gedanken zurück:

"Alles was kam, hat seinen Sinn. Selbst die Moderation von "7 Tage, 7 Köpfe" hat den positiven Effekt, dass ich heute noch davon leben kann." Jochen Busse

Jochen Busse (sitzt in der Mitte) und sein "7 Tage, 7 Köpfe"-Team. Kalle Pohl, Bernd Stelter, Oliver Welke, Gaby Köster und Mike Krüger. (von links nach rechts) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Hermann Wöstmann

Der Umzug nach Berlin

Vor Kurzem ist Jochen Busse nach Berlin umgezogen und kann es jetzt nicht mehr abwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen: