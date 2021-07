per Mail teilen

Heute Nachmittag wird Julian Reim im Livestream zu sehen sein. Dabei geht es um seinen aktuellen Titel "Gravitation" und welche Anziehung es sonst in seinem Leben gibt.

Heute Nachmittag ab 15 Uhr: Livestream mit Julian Reim

Das Talent seines Vaters - Hits zu produzieren - hat Julian Reim jedenfalls. Tatsächlich hat er, der Sohn von Schlagerstar Matthias Reim, schon verlässlich abgeliefert. Im vergangenen Jahr bekam er von Moderator Florian Silbereisen "Die Eins der Besten" verliehen, eine Auszeichnung als "Shooting Star des Jahres".

Die Fangemeinde von Julian Reim wächst immer weiter

Für den 24-Jährigen war diese Auszeichnung ein erster Meilenstein seiner Karriere. Mittlerweile hat Julian Reim eine begeisterte, stetig wachsende Fangemeinde gewonnen. Seine Songs - alle selbstgeschrieben - wurden schon millionenfach gestreamt und laufen natürlich auch bei SWR4 Baden-Württemberg im Programm.

Julian Reim stand breits letztes Jahr bei "Immer wieder sonntags" auf der Bühne. SWR Fotograf Andreas Braun

Julian Reim besucht SWR4 im Studio

Julian Reim im Livestream Heute wird der Schlagersänger Julian Reim von 15 Uhr bis 15:30 Uhr für eine halbe Stunde im Livestream zu sehen sein.

Natürlich werden wir Julian Reim fragen, wie oft er sich noch am Bodensee blicken lässt. Was er gerade komponiert und weil sein aktueller Hit "Gravitation" von der unwiderstehlichen Anziehungskraft der Liebe handelt, erzählt er uns bestimmt, ob es bei ihm so richtig gefunkt hat.

Julian Reim und die stetige Weiterentwicklung des Schlagersängers

Geboren ist Julian Reim in Naples, Florida. Das hat wohl ein bisschen abgefärbt, denn eine Weile war er wie ein echter "Beachboy" mit wuschelig blonden Haaren zu sehen. Inzwischen zeigt er sich auf Fotos mit anderer Frisur, kürzer und dunkler - gerne auch mal mit Brille.

Julian Reim probiert musikalisch immer wieder etwas Neues aus und zeigt sich gerne auch am Klavier oder mit der Gitarre. Der Mann hat noch was vor.