Wer bin ich?

Ich bin Julia Schönleber – geboren, aufgewachsen und immer in Stuttgart geblieben – ich bin eher ein „Heimweh-Kind“. Ich bin Waage, von denen behauptet man ja eigentlich, sie seien ausgeglichen ….naja, manchmal schon, manchmal eher nicht.

Ich arbeite bei SWR4 BW in der Musikredaktion und das kann unterschiedlicher nicht aussehen:

Viel Zeit verbringe ich natürlich in meinem Büro vor dem PC – telefonieren und Starbesuche organisieren gehört da zu meinen Aufgaben.

Julia Schönleber im Büro SWR

Wenn ich raus gehe, aus dem Funkhaus, ziehe ich mich grün an und auch da bin ich, wie hier beim "SWR4 Blechduell" ständig am Organisieren.

Für SWR4 unterwegs? Dann immer in grün... SWR

Und am anderen Ende des Telefons sind da diese Menschen. Die SWR4-Stars kennen mich schon ziemlich gut – deshalb ist da ab und zu auch mal Zeit für ein Selfie.

Wie viel Kaffee brauchst Du?

Hmmm, ja, also wenns richtig mies läuft, dann werden das schon mal fünf Tassen Kaffee. Allerdings mit Milch… also alles halb so wild.

Was war Dein peinlichster Moment?

Bei meiner ersten öffentlichen Veranstaltung 2007, das SWR4 Fest in Karlsruhe habe ich Riesenalarm verursacht, weil mir der damalige Tour-Manager von Andrea Berg erzählt hat, dass Andrea auf der Toilette eingesperrt ist und nicht mehr raus kommt. Ich dachte, wir müssen den ganzen Bühnenablauf ändern, Menschen holen, die helfen usw. usw. Innerhalb von Sekunden haben wir alle richtig Action gemacht – und dann ging die Tür auf und Andrea kam komplett entspannt raus. Da wurde ich mal schön veräppelt. Aber heute, Jahre später, können wir alle herzlich drüber lachen!