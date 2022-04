per Mail teilen

Vor der Pandemie hatte Gringo Mayer, der in Ludwigshafen geboren ist, ein Jahr bei Freiburg in einer Hütte im Schwarzwald gelebt. Als er dort eines nachts zur Gitarre griff, kam ihm die Inspiration nicht auf Englisch, sondern in seiner Kurpfälzer Muttersprache zu singen.

In einigen Medien ist er schon mit der Mannheimer Blueslegende Joy Fleming verglichen worden.