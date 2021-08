Endlich wieder ausgelassen feiern, das Leben genießen und die Musik spüren - all das können Sie am Freitag, 20. August, um 20 Uhr beim SWR4 Open Air mit Beatrice Egli in Stuttgart. Mit etwas Glück gewinnen Sie hier bei uns Tickets!

Wir verlosen 3x2 Tickets für ein sommerliches Open Air-Konzert mit der Beatrice Egli auf dem Schlossplatz in Stuttgart beim SWR Sommerfestival. Teilnahmeschluss für die Ticketverlosung ist Donnerstag, der 19. August, 16 Uhr. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für die gesamte Veranstaltung die 3G-Regelung (genesen, getestet oder geimpft) gilt. Dieser Nachweis wird vor Ort kontrolliert.