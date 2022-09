SWR4 BW und Landesschau BW Gewinnspiel: Jeden Tag ein Digitalradio gewinnen

Jeden Tag ein Digitalradio gewinnen: Mit SWR4 BW und der Landesschau BW

Wir machen Sie zu Gewinner*innen. Gemeinsam mit der Landesschau Baden-Württemberg im SWR Fernsehen können Sie die ganze Woche SWR4 BW Digitalradios gewinnen. Jeden Abend sehen Sie in der Landesschau BW "Ihre Hits. Ihre Geschichten." und wenn der Hit des Tages dann am nächsten Morgen bei SWR4 Baden-Württemberg im Radio läuft, schnell anrufen unter der 01803-929-407 und mit etwas Glück gewinnen. Also, ab 18:45 Uhr die Landesschau BW im Fernsehen schauen und am nächsten Morgen ab 6 Uhr SWR4 einschalten.

Teilnahmebedingungen SWR4 Gewinnspiel "Ihre Hits. Ihre Geschichten."

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel "Ihre Hits. Ihre Geschichten.", bei dem es mehrmals ein SWR4 Digitalradio zu gewinnen gibt.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit der Landesschau Baden-Württemberg im SWR Fernsehen durchgeführt. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Beim Gewinnspiel "Ihre Hits. Ihre Geschichten." wird täglich in der SWR Landesschau Baden-Württemberg von Montag – Donnerstag ein Lied redaktionell vorgestellt. Dieses Lied wird am Folgetag in der Frühsendung von SWR4 Baden-Württemberg zwischen 6 und 9 Uhr im Radio. Der/die erste Anrufer*in, sobald das Lied läuft, gewinnt ein SWR4 Digitalradio. Das Gewinnspiel läuft im Zeitraum 5. bis 9. September 2022.

Der/die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels und der Zusendung des Digitalradios gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR4 veröffentlicht werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht.

Den Teilnehmer*innen stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Gewinners/der Gewinnerin an Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort des Gewinners/der Gewinnerin zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben. Eine darüber hinausgehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu. Der SWR kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner*innen dürfen nicht teilnehmen.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen zum Download.