Wenn große SWR4-Stars ein neues Album veröffentlichen, präsentieren sie es häufig bei uns im Programm. Der nächste Promi ist Eloy de Jong und Sie können live dabei sein.

Digitaler Starbesuch im eigenen Wohnzimmer

Am 14.9. ist es soweit - Eloy de Jong präsentiert sein neues Album live bei SWR4 Baden-Württemberg im Studio. Sie können mit dabei sein und Plätze für das Online-Treffen zur Albumpräsentation gewinnen. Die Plätze für das Online-Treffen gibt es nur hier, exklusiv im SWR4 Newletter zu gewinnen. Am Mittwochabend (14.9.) ab 19 Uhr stellt Eloy de Jong alle noch unveröffentlichten Titel des Albums "Lass das Leben Musik sein" bei uns im Studio vor und Sie können zuhause am Bildschirm mit dabei sein. Sie hören die Geschichten zu den Liedern und können Eloy direkt Ihre Fragen dazu stellen.

