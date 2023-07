per Mail teilen

In diesem Sommer hören Sie SWR4 immer und überall in bester Qualität. Vom Smartphone kommt SWR4 auf den Bluetooth-Lautsprecher und dann gibt es Musik, Unterhaltung und Informationen am Badesee, auf dem Balkon und im Urlaub.

Bis 28. Juli haben Sie hier die Chance, einen von zehn SWR4 Bluetooth-Lautsprechern zu gewinnen.

Gewinnchance auch im Radio

Und noch eine gute Nachricht. Neben dem Gewinnspiel hier haben Sie außerdem vom 24. bis 28. Juli mehrmals täglich die Chance, im Radioprogramm von SWR4 Baden-Württemberg einen Bluetooth-Lautsprecher zu gewinnen.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.