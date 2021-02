per Mail teilen

Unsere Hörerinnen und Hörer servieren ihm Erlebnisse der Autobahnpolizei oder führen ihn in ein Theater mit unzähligen Marionetten - Holger Bentzien bekommt im Frühstücksclub ungewöhnliche und interessante Einblicke.

Frühstücksclub am Freitag

Familie Ludy haben nach einem Brand in ihrem Wohnhaus viel Unterstützung von ihren Mitmenschen erhalten. Nun wohnen sie wieder in ihren Vier Wänden. Holger Bentzien, der SWR4 BW Moderator war an Ort und Stelle und zusammen erzählen sie von ihrem Glück und Pech...

Friedgrad May lebt in einem alten Landgasthof von 1698 im Schwarzwald, den sie zusammen mit ihrem Ehemann renoviert und restauriert hat. Unser SWR4 BW Moderator Holger Bentzien war vor Ort und erzählt die Geschichte...

Frühstücksclub am Donnerstag

Margot Geyer aus Hermaringen beschäftigt sich jeden Tag mit ihren drei Enkeln, die 21 Monate alt sind. Die entwickeln eine Vorliebe für das Mikrofon des SWR4 Moderators Holger Bentzien... Und dann sind da noch die vier Hunde ...

Ursula Rieger aus Altbach und ihr Lebensgefährte Hans freuen sich, dass es endlich geklappt hat mit dem Besuch des SWR4 Moderators Holger Bentzien. Der bekommt seine Einblendung ins Programm pünktlich hin, dank der vieler Uhren im Zimmer...

Frühstücksclub am Mittwoch

Stefan Schulz betreibt als Hobby ein Marionettentheater in Aglasterhausen und verfügt über einen Fundus von unzähligen handgearbeiteten Figuren. SWR4 Moderator Holger Bentzien staunt...

Yvonne Becht gerät ins Schwärmen, wenn sie von ihrem Beruf erzählt und zugleich die Schönheit Stuttgarts preist. Die ausgezeichnete Busfahrerin kam spät zu ihrem Job und möchte ihn nicht mehr missen...

Frühstücksclub am Dienstag

Bernd Zeh aus Karlsruhe hat 40 Jahre als Autobahnpolizist hinter sich und viele kuriose Geschichten erlebt. In einer spielt ein zahmes Wildschwein eine Rolle. SWR4 Moderator Holger Bentzien hat ihn besucht.