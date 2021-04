per Mail teilen

In Lunde kämpfen die Fischer ums Überleben: Überfischung der Bestände und strenge Fangquotenregelungen machen ein Auskommen fast unmöglich. Der Fischer Arne Busch landet in seiner Not bei einem Hamburger Geldverleiher namens Usakov. Nachdem dieser mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kommt und von seinem Krankenbett aus den Fischern seine Handlanger auf den Hals jagt, droht die Lage außer Kontrolle zu geraten. Die Hamburger Kommissare Breuer und Döring müssen sich unter den untereinander zerstrittenen Fischern zurechtfinden.