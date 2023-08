Wo er im Sommer Halt macht, wird es lustig: Martin Wangler als "Fidelius Waldvogel" war in den vergangenen Wochen in Baden-Württemberg unterwegs und gab seine Parodien in Mundart zum besten. Ebenfalls zeigte der Freiburger Comedian Fabian Bürkin, alias Dr. Haribert Schätzle, auf Alemannisch, was er von Radfahrern am Kaisterstuhl hält. Comedy pur!