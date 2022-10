Eloy de Jong: So schwierig war seine Kindheit

Mit seiner aktuellen Single "Ich sage ja" feiert Eloy de Jong das Leben. Das war aber nicht immer nur leicht für den Sänger. Im Interview erzählt er über seine schwierige Kindheit, den Tod seines Sohnes Milon und die Zeit mit der Band "Caught in the Act".

Eloy de Jong - Optimist trotz Schicksalsschläge

Eloy de Jong mag keinen Smalltalk. Deswegen geht er beim SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer in die Tiefe und spricht über seine schwierige Kindheit, den Tod seines Sohnes Milon, der nur fünf Stunden alt wurde, und über die Zeit mit der Band "Caught in the Act", in der er seine Homosexualität nicht offenbaren durfte. Der 49-jährige Holländer hat schon viel erlebt und ist dabei immer optimistisch und humorvoll geblieben, nicht zuletzt durch seinen Partner Ibo und seine Tochter Indy.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

