Ella Endlich: "Ich habe eine Vision und das möchte ich erleben."

Im Interview erzählt Ella Endlich von einer aufregenden Reise nach Asien, über Dieter Bohlen und ihre Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar". Ein besonderer Überraschungsgast lässt die Sängerin sogar ein paar Tränen verdrücken.

Ella Endlich - vom Teenie-Idol zum eigenständigen Star

Mit 14 war sie ein umjubelter Teenie-Popstar, 2009 feierte sie mit "Küss mich, halt mich, lieb mich" ihren bislang größten Erfolg. Was Ella Endlich aber so besonders macht: Sie geht in der harten Musikbranche ihren eigenen Weg. 2018 gründete sie ihre eigenes Label und erzählt in ihren Liedern bewegende Geschichten aus ihrem Leben.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.