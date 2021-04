per Mail teilen

Auf dem Album hat Giovanni Zarrella wieder bekannte Pop- und Schlagertitel auf Italienisch neu interpretiert und trifft mit dem Albumtitel "CIAO" und der gleichnamigen Single genau das aktuelle Lebensgefühl. in Tag vor der offiziellen Veröffentlichung hat Giovanni Zarrella sein neues Album "CIAO!" bei einer exklusiven SWR4 Albumpremiere vorgestellt.

In entspannter Wohnzimmer-Atmosphäre saßen Giovanni Zarrella und SWR4 Moderator Maik Schieber im "Weißen Häusle" in Hechingen in gemütlichen Sesseln vor dem Kamin. 20 Gewinner*innen konnten online auf einem großen Bildschirm live mit dabei sein.