"Wir sind in einem Alter angekommen, wo man oft von früher spricht, was mich manchmal an meine eigenen Eltern erinnert. Deswegen freuen wir uns jetzt sehr über das neue Album, mit dem wir dann lieber in die Zukunft schauen und nach vorne gehen. Auch wenn wir gerade keine Auftritte vor Publikum spielen können, haben wir uns schon im Studio getroffen und Live-Arrangements für die Songs entwickelt, die wir dann zukünftig spielen werden."