SWR4 BW am Wochenende

per Mail teilen

SWR4 Baden-Württemberg hat für Sie am Wochenenden die schönste Musik und die interessantesten Geschichten aus dem Südwesten und der Welt.

Die schönste Musik und die besten Hits für Ihr perfektes Wochenende. Dazu interessante Geschichten aus Baden-Württemberg und der Welt und natürlich das ausführliche Wetter für Ihre Region. Sie haben einen besonderen Musikwunsch? Wir spielen ihn! Eine SWR4 Tasse winkt allen, die in unseren Musikspielen ein bisschen Glück haben. Und während am Samstag unsere Royal-Reporterin Sie noch mit dem neuesten Klatsch aus den Königshäusern versorgt, werfen wir sonntags in "Selten aber super" einen Blick auf interessante Musikraritäten.