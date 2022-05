Bodo Bach: der lustigste Hesse der Welt

Bodo Bach ist einer der beliebtesten Komiker in Deutschland – der gebürtige Frankfurter bringt das Hessische auf die Comedybühne und ehrliche Einsichten in sein Leben in unser Studio.

Witzig, spontan, authentisch – der Mann, der eigentlich Robert Treutel heißt, ist auf der Bühne ein ganz Großer. Im Talk mit Jörg Assenheimer spricht er ganz offen über Erfolge und Selbstzweifel und über das Gefühl, als älterer Künstler von manchen TV-Sendern diskriminiert zu werden. Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.