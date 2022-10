Die Musik der 60er – die SWR4 Sendung zum Nachhören

Kommen Sie mit auf eine klangliche Reise in die 60er-Jahre: SWR4 widmete am Tag der Deutschen Einheit dem Jahrzehnt eine Hommage - mit all den Hits, die die Zeit ausgemacht haben. Hier können Sie die Sendung nachhören.

Freuen Sie sich auf die schönste Musik und die besten Hits der 60er. Aus Deutschland etwa mit Conny Froboess, Drafi Deutscher oder Caterina Valente. Auch die internationalen Hits dürfen nicht fehlen wie "Puppet on a string" von Sandie Shaw, "Sweet Caroline" von Neil Diamond oder "Strangers in the night" von Frank Sinatra. Von Roland Kaiser bis zu Kinofilmen Im Interview mit Roland Kaiser unterhalten wir uns mit ihm über seine Anfänge in den späten 60er-Jahren. Und wir blicken auf die schönsten Kino-Filme der 60er. An welches Lied denken Sie beim Film "Die Reifeprüfung"? Testen Sie ihr Wissen zu den 60ern in einem Quiz In unserem Quiz können Sie selbst testen, wie gut sie sich bei den wichtigsten Ereignissen der 60er-Jahre auskennen. Freuen Sie sich auf eine Zeitreise in "Die 60er" - zusammen mit SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz.