Bernhard Hoëcker: Deutschlands schlauster Comedian

Im Interview verrät der schlaue Komiker Bernhard Hoëcker, worauf es beim Improvisieren wirklich ankommt und wie sehr es ihn nervt, wenn prominente Gäste in Ratesendungen schummeln wollen - einzig seine Familie bleibt ein gut gehütetes Thema.

Er ist einer der beliebtesten Comedians in Deutschland – und ganz bestimmt der Schlauste! Nicht nur in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn so was?" verblüfft der gebürtige Pfälzer immer wieder mit seinem enormen Wissen. Und auf der Bühne ist er ein echtes Improvisationsgenie. Sein guter Freund und Bühnenpartner Wigald Boning hat auch einen kleinen Auftritt im SWR4 BW Promitalk!

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

