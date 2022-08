Peggy March: Schlager, Freundschaft und ein Weltrekord

Peggy March liebt den Schlager, der sie seit über 60 Jahren als Sängerin begleitet. Im Interview spricht die gebürtige Amerikanerin über ihre lange Karriere, ihre glückliche Ehe und die enge Freundschaft zu Mary Roos.

Peggy March - Schlager ist ihr Leben

Mit gerade mal 15 Jahren wurde Peggy March berühmt. Das Lied "I Will Follow Him" wurde 1963 zum Hit und landete ganz oben in den amerikanischen Charts. Sie ist bis heute die jüngste Sängerin, die es bisher auf Platz 1 der US-Charts geschafft hat. In Deutschland ging ihre Karriere weiter. Die Lieder "Mit 17 hat man noch Träume" oder "Memories of Heidelberg" wurden zu Hits und bleiben unvergessen. Noch immer ist die Sängerin fest im Schlagergeschäft verwurzelt und hat über die Jahre gute Freundschafte, wie zum Beispiel mit Mary Roos, aufgebaut.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

