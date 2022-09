Alfons - französischer Komiker mit einzigartiger Trainingsjacke

Der französische Komiker Alfons und seine orangene Trainingsjacke sind unzertrennlich. Was jedoch eine weitere Trainigsjacke mit den ukrainischen Farben beim SWR4 Promitalk macht und was der Kabarettist so an Deutschland mag, verrät er im Interview mit Jörg Assenheimer.

Alfons - ein französischer Kabarettist in Deutschland Alfons hat eindeutige Markenzeichen, die man nur mit ihm verbindet. Bei lustigen Straßenumfragen im Fernsehen sieht man ihn immer mit einem großen Puschelmikofon, französischem Akzent und natürlich der orangenen Trainigsjacke, die wohl ein Einzelstück sein soll. Emmanuel Peterfalvi, wie er mit bürgelichem Namen heißt, hat aber auch ein beliebtes Bühnenprogramm. Darin möchte der gebürtige Pariser sein Publikum sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken bringen. Der Kabarettist lebt inzwischen in Hamburg, besitzt neben der französischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ist seit 2021 Träger des Bundesverdienstkreuzes. Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.