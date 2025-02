per Mail teilen

Sabine Gronau moderiert bei SWR4 und ist einmal im Monat "Unterwegs", wenn sie mit dem Rad das Land erkundet.

Sabine Gronau SWR Torsten Silz

Mit oder ohne Mikro?

Um´s mit einer (leicht abgewandelten) Lebensweisheit Loriots zu sagen: "Ein Leben ohne Mikrofon ist möglich, aber sinnlos."

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Neigschmeckt. Ich komme aus der schönen Lüneburger Heide. Bin aber liebevoll aufgenommen worden und gut integriert in Neuhausen auf den Fildern. Häusle renoviert, Mitglied im Gesangverein und seit 13 Jahren an der Fasnet aktiv – das sagt doch alles, oder?

Kaffee oder Tee?

Gern Kaffee, in Form von Cappuccino oder Latte Macchiato. Häufiger trinke ich allerdings Tee, meist Kräutermischungen mit vielversprechenden Namen wie "Entspann Dich", "Schlank und fit" oder "Genieße das Leben". Glaube versetzt Berge.

Buch oder CD?

Ich liebe Lesen und ich liebe Musik. Allerdings höre ich kaum noch CDs, sondern Musik im Radio, als mp3 oder gleich live und selbstgemacht. Das Buch gewinnt also.

Sprint oder Marathon?

Weder noch – ich jogge im Wald regelmäßig zwischen 5 und 7 Kilometer, mehr machen meine Knie nicht mehr mit (das kommt vom jahrelangen Handballspielen).

Berge oder Meer?

Egal, Hauptsache, es ist sonnig. Was Reiseziele betrifft, habe ich in den letzten Jahren eine große Leidschaft für Städtereisen entwickelt. Da gibt es so viel Spannendes zu erkunden und zu fotografieren.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Da bin ich flexibel. Ich lass mich unheimlich gern bekochen, ob ein, drei oder fünf Gänge, und bin dann einfach froh und dankbar, mal nicht selbst in der Küche stehen und schnippeln zu müssen.

Glas halbvoll oder halbleer?

Was, mein Glas ist schon halbleer? Na, zum Glück ist es ja noch halbvoll!