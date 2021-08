per Mail teilen

SWR4 Baden-Württemberg bietet für jedes seiner Regionalprogramme ein eigenes Webradio-Angebot. Damit können Sie die Mittagssendungen und die Nachrichten aus Ihrer Region über das Internet hören. In der übrigen Zeit läuft in allen Streams das landesweite Programm.

Alle Streams auf einen Klick

Klicken Sie in der Tabelle auf den Namen des Studios, um den Stream in einem eigenen Browser-Fenster zu starten. Alternativ können Sie die nebenstehenden Adressen anklicken und den Stream mit einer Software Ihrer Wahl hören - z.B. mit dem Windows Media Player oder iTunes. Das Radioprogramm wird in Stereo und einer Bandbreite von 128 kb/s ausgestrahlt. Wenn Sie ein Internet- oder WLAN-Radio haben, können Sie die Adresse dort direkt eintragen oder nach dem Sendernamen suchen.

Hören Sie SWR4 direkt hier auf der Webseite mit der neuen Playerleiste

So funktioniert das SWR4 Webradio

Die acht regionalen Streams sind übrigens auch mit einem Digitalradio (DAB+) und mit der SWR4 App empfangbar.

Regionale Webradio-Angebote von SWR4 Baden-Württemberg