Susanne Kurz

Mit oder ohne Mikro?

"on air" mit Mikrofon in der Früh, am Vormittag und am Nachmittag oder auch als Reporterin und Nachrichtenfrau - wenn Sie mich nicht hören, dann arbeite ich hinter den Kulissen: als Redakteurin

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

mitten aus dem Ländle

Kaffee oder Tee?

am liebsten Cappuccino, einmal am Tag reicht...

Buch oder CD?

beides - Buch: Entspannung und Weiterbildung / CD: richtig krachen lassen

Sprint oder Marathon?

je nach Bedarf

Berge oder Meer?

am liebsten beides - das Meer im Sommer, die Berge im Herbst

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

ich bin kulinarisch sehr einfach glücklich zu machen, ich mag ehrliche, simple Gerichte mit Pfiff und Klasse - Spaghetti Arrabiata zum Beispiel können mich sehr glücklich machen :-))

Glas halbvoll oder halbleer?

definitiv so gut wie voll - frei nach dem Motto: Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden!