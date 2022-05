Niemand weiß es besser als Andreas Weber, welche Aufgaben als Single Dad täglich anfallen. In Marbach am Neckar geboren und jetzt in Stuttgart zuhause, ist der Mittvierziger und Vater von zwei Söhnen seit der Trennung von seiner Frau alleinerziehend.

In Andreas Webers Comedy-Programm "Single Dad – Teilzeit alleinerziehend" gehts um. Das Programm hat der preisgekrönte Comedian Ende März in Dettingen an der Erms präsentiert – bei den dortigen Kabarett-Tage.