Andreas Weber: Vom Bürostuhl auf die Bühne

Geburtstag 23.07.1975 Geburtsort Marbach am Neckar Wohnort Stuttgart Berufe Comedian, zuvor Versicherungskaufmann Andreas Weber - Jobwechsel ins Rampenlicht Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann machte Andreas Weber zunächst einmal diesen Job, hat dann aber schnell gemerkt, das kann es nicht gewesen sein. Es hat ihn auf die Bühne gezogen - Er wollte Comedian sein und nicht einfach vom Schreibtisch mit 65 in den Ruhestand wechseln, um dann im Schaukelstuhl sitzend zu sagen: "Ach, war das toll." Und es hat geklappt, wie wir heute sehen können. Seit 2012 steht er nun also im Rampenlicht - unter anderem mit seinem Programm "Single Dad". Audio herunterladen (51,2 MB | MP3) In seinen Bühnenprogrammen "Femannismus" und "Single Dad" plaudert der Comedian schon mal aus dem Nähkästchen eigener Erfahrungen als alleinerziehender Vater zweier inzwischen erwachsener Söhne oder über die Herausforderungen eines Single-Haushalts. So schreibt der Stuttgarter auf seiner Homepage: "So hat er seinen Kleiderschrank optimiert und Platz geschaffen, in dem er Teile davon ausgelagert hat… auf den Stuhl daneben. Er fragt sich, warum Duschgel-Flaschen zwei Wochen benötigen, bis sie "fast leer" sind, dieses "fast leer" dann jedoch genauso lange reicht." Aus dem Leben mit einen bisschen schwarzen Humor - so sind seine Geschichten und damit hat Andreas Weber bei mehreren Comedy-Wettbewerben bereits Preise abgeräumt - darunter der Stuttgarter Commedy Clash oder den Mannheimer Comedy Cup.