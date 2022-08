per Mail teilen

Andreas Dangel im SWR4 Baden-Württemberg Studio in Stuttgart SWR Dagmar Bejaoui

Wo kommst Du her?

Ich durfte in Inneringen auf der idyllischen Schwäbischen Alb aufwachsen. Viel Natur, wenig Busverbindungen und jede Menge Vereinsleben mit tollen Menschen.

Was war Dein peinlichster Moment (on air)?

Versprecher im Wetter: "Heute scheisst die Sonne besonders stark."

Andreas Dangel im Urlaub. SWR Andreas Dangel

Was ist Dein liebster Ort in Baden-Württemberg?

Unser Bänkle am gemieteten Gemüseacker in Stuttgart-Möhringen. Umgeben von Feldern, Wald und buntem Gemüse. Da kann ich abschalten.

Andreas Dangel auf der Bank am Gemüseacker. SWR Andreas Dangel

Wie bist Du zum Radio gekommen?

Durch Zufall! Nachdem ich nach meinen 18 (!) Semestern Studium in Tübingen mit Französisch und Geschichte erst mal auf der Straße saß, habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht. Das hat soviel Spass gemacht und ich wusste: DAS will ich ab sofort jeden Tag machen. Bisher hat sich an dieser Einstellung auch nichts geändert. :-)

Andreas Dangel moderiert auch außerhalb des SWR4 Baden-Württemberg Studios. SWR

Wie kommst Du morgens in Schwung?

800 Meter um 4:20 Uhr zur S-Bahn laufen und der Tag kann beginnen!