Im SWR4 Livestream erzählt die Schlagerikone am Freitag, den 2. Juli, um 8 Uhr, wie sie ihre Fans mit einem ganz besonderen Heimspiel 2021 überraschen möchte.

2005 startete Andrea Berg das "Heimspiel", das Open-Air-Wochenende an ihrem Wohnort Aspach, und lockt damit jährlich zehntausende Anhänger in ihre Heimat. Aufgrund der Coronapandemie musste die 15. Auflage im vergangenen Jahr schon ausfallen. Auch dieses Jahr wurde das Heimspiel 2021 abgesagt.

Aufstehen und den ersten Kaffee mit Andrea Berg genießen

Andrea Berg im Livestream Am Freitagmorgen, den 2. Juli, wird die Schlagersängerin Andrea Berg von 8 Uhr bis 9 Uhr für eine Stunde im Livestream zu sehen sein.

Andrea Berg und die Spezialausgabe des Heimspiels 2021

Auch wenn das traditionelle Feiern im großen Rahmen mit zehntausenden Fans auch dieses Jahr nicht möglich ist, so will Andrea Berg auf das Konzert-Erlebnis zuhause nicht komplett verzichten. Deswegen wird Andrea Berg vier kleinere Konzerte an drei Wochenenden im Juli geben.

Jeweils 2.000 Fans können unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen live in der Aspacher WIRmachenDRUCK Arena mit dabei sein und eine intime Konzertatmosphäre in besonderem Rahmen genießen.

Steh auf und tanz – Das besondere Heimspiel 2021 Unter dem Motto "Steh auf und tanz – Das besondere Heimspiel 2021" feiert Andrea Berg an vier Abenden die Rückkehr auf die Bühne. 9. Juli 2021

16. Juli 2021

17. Juli 2021

24. Juli 2021 Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20:30 Uhr.

"Gemeinsam singen, tanzen und Spaß haben – all das mussten wir in den vergangenen Monaten so schmerzlich vermissen. Jetzt können wir uns endlich wieder persönlich begegnen und zusammen das Leben feiern."

Wir sprechen mit Andrea Berg über die Zukunft

Wir freuen uns, wenn uns Andrea Berg am Freitag, den 2. Juli, im SWR4 Studio besucht. Unser SWR4 Moderator Jörg Assenheimer wird mit Andrea Berg darüber sprechen, wie es zur Idee des "besonderen" Heimspiels kam, auf was sich die Besucher freuen können und welche weiteren Stars auftreten werden.

Wir werden natürlich auch einen Blick in die Zukunft werfen und mit ihr über die anstehende Tour im kommenden Jahr plaudern.