Alfons - Kabarettist, Franzose und orangene Trainingsjacke

Im Interview erzählt Alfons, warum er sein Publikum zum Lachen und zum Nachdenken anregen will und was ihm seine orangene Trainingsjacke bedeutet. Zudem spielt noch "La Friedensjacke" in den Farben der Ukraine eine besondere Rolle.

Alfons - Komiker, Akzent und Straßenumfragen Das graue Puschelmikro, die orangene Trainingsjacke und der bezaubernde französische Akzent – das sind die Markenzeichen von Alfons, der mit bürgerlichem Namen Emmanuel Peterfalvi heißt. Mit seinen skurrilen Straßenumfragen ist der Komiker im Fernsehen berühmt geworden, aber auch sein Bühnenprogramm ist bundesweit beliebt. Der in Paris geborene Kabarettist hat mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ist im letzten Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden - was ihm der Orden bedeutet, verrät er beim SWR4 Promitalk. Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer Jeden Samstag hat Jörg Assenheimer einen prominenten Gast zu Besuch im Studio. Neben seinen spannenden Gesprächspartnern aus Musik, Film und Fernsehen begrüßt der SWR4 Moderator außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast.