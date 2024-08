Der junge Liedermacher Phil Seens singt er in seiner Basler Mundart, also auf Alemannisch. Damit tritt immer wieder auch in der südbadischen Nachbarschaft auf und betont stets, dass der Dialekt die Region über die Grenzen hinweg verbindet. Seine oft melancholischen, aber auch hoffnungsvollen Lieder hat er am 26. Mai 2024 beim Mundartfestival im Burghof Lörrach gespielt. Mit dem Konzertabend hat der Burghof die Saison zu seinem 25-jährigen Jubiläum beschlossen.