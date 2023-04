Trotz der Grenzen, wird Deutschland, Frankreich und die Schweiz hauptsächlich durch eins verbunden - den Dialekt: Denn in Baden, dem Elsass und in der Schweizer Nachbarschaft wird Alemannisch gesprochen. In Weil am Rhein traten Künstler unter dem Motto "Drei Länder, ei Sproch" auf und feiern die Mundart im Dreiländereck.