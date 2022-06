Prinz William wird 40: Tolle Bilder vom Liebling der Briten

Prinz William feiert am 21. Juni seinen 40. Geburtstag. Wir schauen mit vielen schönen Bildern auf das Leben des britischen Royals. Das ist geprägt von der Königsfamilie, seiner Frau Kate und den Kindern und dem Engagement für den Klimaschutz.

Prinz William fast so beliebt wie die Queen

Prinz William ist ein moderner und charismatischer Prinz, der auf der Beliebtheitsskala der britischen Royals auf Platz zwei hinter seiner Großmutter Queen Elizabeth rangiert. Ganz ohne Skandale und ohne großes Getöse vertritt er das britische Königshaus, schüttelt unzählige Hände, unterhält sich mit Politikern, Wissenschaftlern und ganz normalen Menschen, ist immer höflich und lächelt fleißig in die Kameras.

Wie man Menschen für sich gewinnt, hat sich William bei seiner Mutter, Prinzessin Diana, abgeschaut, die gerne auch "Königin der Herzen" genannt wurde.

Wohlbehütete Kindheit im britischen Königshaus

Diana und Charles freuen sich über den kleinen William (1983). dpa Bildfunk Picture Alliance

Prinz William erblickt am 21. Juni 1982 in London das Licht der Welt. Er ist der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles und seiner Frau Prinzessin Diana. Die ersten Jahre seiner Kindheit dürften sehr glücklich gewesen sein. Er wächst wohlbehütet hinter den Mauern des königlichen Kensington Palastes auf. Seine Mutter versucht ihm trotz allem eine normale Kindheit zu ermöglichen. Doch auch William merkt irgendwann, dass er etwas Besonderes ist: die Nummer zwei der britischen Thronfolge.

Prinz William im Alter von zwei Jahren. picture-alliance / Reportdienste Mary Evans Picture Library

Das Bild der royalen Bilderbuchfamilie bekommt allmählich Risse als seine Mutter Diana immer dünner und dünner wird. Sie ist unglücklich, leidet an einer Essstörung. Die Ehe mit Charles ist irgendwann am Ende. Der Grund: seine Affäre mit Camilla Parker Bowles. Ständig gibt es neue Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Fotografen verfolgen die junge Mutter und ihre Kinder überall hin. Eine Zeit, die an William sicher nicht spurlos vorbeigegangen ist.

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen nach einem Museumsbesuch 1992. picture-alliance / Reportdienste AP Images | Gill Allen

1992 trennen sich seine Eltern, da ist William gerade mal zehn Jahre alt. William und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Harry leben fortan abwechselnd bei Prinzessin Diana im Londoner Kensington Palast oder bei ihrem Vater Prinz Charles und bei ihrer Großmutter Queen Elizabeth.

Williams schwerste Zeit - der Verlust seiner geliebten Mutter Lady Diana

Prinz William (3.v.l.) mit seinem Bruder Harry und Vater Charles bei der Beerdigung seiner Mutter. IMAGO ZUMA Press

Im Jahr 1997 ereilt den jungen Prinzen und seinen kleinen Bruder ein schwerer Schicksalsschlag. Am 31. August stirbt ihre Mutter Prinzessin Diana auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris. Wenige Tage später findet die Beerdigung in London statt. William und sein Bruder Harry folgen mit gebeugtem Kopf und ohne jede emotionale Regung dem Sarg der Mutter, bis der Trauerzug Westminster Abbey erreicht. William sagte einmal, es sei der härteste Moment seines Lebens gewesen.

Lehrjahre für den jungen Royal: Vom Studenten zum Rettungsflieger

Prinz William kurz vor Beginn seines Universitätsstudiums in St. Andrews 2001. dpa Bildfunk Picture Alliance

Im September 2001 beginnt William an der St. Andrews Universität Kunstgeschichte zu studieren. Doch das erste Semester verläuft für William nicht so positiv. Er fühlt sich einsam und langweilt sich in der Kleinstadt an der Ostküste Schottlands. Nach einem Gespräch mit seinem Vater entscheidet er sich dann doch dort zu bleiben, Geografie als Hauptfach zu studieren und zieht in eine Wohngemeinschaft. Von da an läuft es für den jungen Prinzen. Schließlich lernt er an er Uni auch seine spätere Frau Kate kennen, aber dazu später mehr.

Nach seinem Universitätsabschluss beginnt William 2006 an der Elite-Militärschule Sandhurst eine Offiziersausbildung und wird schließlich zum Militärflieger der Royal Air Force ausgebildet.

Prinz William als Rettungspilot (2017). dpa Bildfunk Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Der Prinz qualifiziert sich bei den Streitkräften zum Hubschrauberpiloten und dann zum Rettungspiloten der britischen Luftwaffe. Bis 2017 arbeitet er als Hubschrauberpilot für einen privaten Rettungsdienst.

Ein neues Kapitel in der königlichen Familie: Prinz William und Kate

William und Kate im Jahr 2008. dpa Bildfunk Picture Alliance

Als Kate Middleton in Williams Leben tritt, beginnt für den britischen Prinzen ein neues Kapitel. Es hält sich das Gerücht, dass William während einer Modenschau an der Universität ein Auge auf die bürgerliche Kate geworfen haben soll. Damals präsentierte sie auf dem Laufsteg ein ziemlich durchsichtiges Kleid. Bis aus Kate eine Herzogin wurde, dauerte es allerdings. Der Prinz ließ sie ziemlich lange schmoren. Die Presse gab ihr deshalb den Spitznamen "Waity Katie" (wartende Katie). Doch ihr Durchhaltevermögen hat sich gelohnt.

Prinz William und Kate bei ihrer Hochzeit 2011. dpa Bildfunk Picture Alliance

Im November 2010 machen Prinz William und Kate ihre Verlobung öffentlich. Am 29. April 2011 läuten für die beiden in der Westminster Abbey in London die Hochzeitsglocken. Nach der Hochzeit übernehmen William und Kate zunehmend repräsentative Aufgaben im Königshaus der Windsors.

Prinz und Familienvater

Die glücklichen Eltern mit dem neugeborenen Prinz George (2013). dpa Bildfunk Picture Alliance

Inzwischen ist Prinz William selbst Vater von drei Kindern: Thronfolger Prinz George (geb. 22.07.2013), Prinzessin Charlotte (geb. 02.05.2015) und Prinz Louis (geb. 3.04.2018). Die Geburt seiner Kinder hat den Thronfolger ziemlich verändert.

"Ich habe mich nie groß um Dinge gesorgt. Aber jetzt als Vater gehen mir selbst die kleinsten Sachen ans Herz."

Kate und William mit ihren drei Kindern im Jahr 2018. dpa Bildfunk dpa/PA Wire | Matt Porteous

Mit seiner Familie lebt William im Kensington Palast in London. Wann immer William und Kate eine Auszeit vom Großstadttrubel und den vielen Terminen brauchen, sind sie mit ihren drei Kindern auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk in Ostengland. Dort verbringen sie viel Zeit in der Natur und die Kinder können dort klettern und herumtoben.

Prinz William spielt Polo bei einem Wohltätigkeitsturnier 2021. dpa Bildfunk Picture Alliance

Prinz William geht genauso gerne wie sein Vater zur Jagd. Er ist auch ein begeisterter Sportler. Er spielt Tennis, Polo und Golf, geht schwimmen und Ski fahren.

Royales Engagement für Umwelt- und Klimaschutz

Prinz William und Herzogin Kate bei der Verleihung des Earthshot-Preises 2021. picture-alliance / Reportdienste Alberto Pezzali / Avalon

William engagiert sich sehr stark für den Umwelt- und Klimaschutz. Aus diesem Grund hat er 2021 den internationalen Earthshot-Preis ins Leben gerufen, um Anreize für Veränderungen zu schaffen. Mit dem Preis werden jährlich fünf Projekte ausgezeichnet, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun.

Die Wertschätzung der Natur wurde bei William durch seinen Vater Prinz Charles und seinen Großvater Prinz Philip geweckt.

"Als ich aufwuchs, war ich umgeben von diesem Abenteuer und dieser Idee, den Garten zu erkunden und draußen zu sein. Früher verbrachte ich Stunden damit, auf Bäume zu klettern, Gräben auszuheben und mich in Höhlen und im Garten zu verstecken."

Prinz William setzt sich aber auch für Kinder und Jugendliche ein und unterstützt Projekte gegen Mobbing und Obdachlosigkeit.