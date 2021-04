Am 9. April ist Prinz Philip gestorben. Das gab Königin Elisabeth bekannt. Ihr geliebter Mann sei am Morgen friedlich in Windsor Castle verstorben. "Die königliche Familie trauert gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt um seinen Verlust", heißt es in dem offiziellen Statement weiterhin.

picture-alliance / Reportdienste dpa/PA Wire | Adrian Dennis