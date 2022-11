Vanessa Mai: So versteht sie sich wirklich mit Andrea Berg

Was haben Vanessa Mai und Andrea Berg gemeinsam? Sie singen beide Schlager - und sind Teil derselben Familie. Denn Vanessa ist mit Andreas Stiefsohn Andreas Ferber verheiratet. Im Interview spricht die 30-Jährige unter anderem über ihr Buch "I do it Mai Way", das Leben mit einer Schlagersängerin als Schwiegermutter und wie sich die beiden wirklich verstehen.

