Das hat Reinhold Messner aus seiner Nahtoderfahrung gelernt

Der weltweit bekannte Bergsteiger Reinhold Messner erzählt im Interview ausführlich über seine Nahtoderfahrung am Berg Nanga Parbat in Pakistan und was er daraus für sein Leben gelernt hat. Zudem spricht der Südtiroler über den Tod seines Bruders Günther, der ebenfalls Bergsteiger war.

Video: Das stört Reinhold Messner beim Wandern

