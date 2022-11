Bernhard Brink: So hat er die Liebe des Lebens gefunden

Seit 35 Jahren ist Bernhard Brink mit seiner Ute verheiratet. In seiner Autobiografie "Alles außer Tanzen" macht er ihr sogar eine Liebeserklärung. Im Interview erzählt der Schlagersänger, wie er die Liebe seines Lebens gefunden hat und was ihn bis heute so an seiner Frau begeistert.

Video: Bernhard Brink - So wild und sexy waren die 70er Jahre

Jede Woche ein neues Interview bei "Assenheimers Promitalk"

SWR4 Moderator Jörg Assenheimer führt sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - spannend, unterhaltsam, emotional. Abonnieren Sie unseren Podcast!