Einfache Osterdeko aus Papier selber basteln

Selbstgemachte Oster-Dekoration ist die schönste. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich einfach und schnell bezaubernde Ostereier aus buntem Papier basteln können. Zur Bastelanleitung!

SWR SWR - Elli Böttcher

Osterei-Schablone anfertigen

Schneiden Sie sich eine Eier-Schablone aus. Dafür einfach ein Papier in der Mitte knicken und doppelseitig ausschneiden, damit die Form gleichmäßig wird.

SWR SWR - Elli Böttcher

Malen Sie den Umriss der Schablone auf Ihr Papier und schneiden Sie die eingezeichneten Eier aus. Je nach Dicke des Papiers können Sie ruhig mehrere Lagen Papier auf einmal ausschneiden.

SWR SWR - Elli Böttcher

Osterdeko aus Papier nähen

Legen Sie mindestens fünf ausgeschnittene Papier-Eier übereinander und nähen Sie das Papier einmal in der Mitte durch - entweder per Hand mit Nadel und Faden oder mit der Nähmaschine. Bevor Sie loslegen: Achten Sie darauf, dass Sie oben am Ei genug Faden haben, an dem Sie es später aufhängen können.

SWR SWR - Elli Böttcher

Jetzt falten Sie die Eier auseinander.

SWR SWR - Elli Böttcher

Der letzte Feinschliff für die bunten Ostereier

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Papiereier noch ein wenig verschönern und eine kleine Perle auffädeln.

SWR SWR - Elli Böttcher

Die Osterdeko-Idee kann man auch wunderbar mit Kindern basteln.

Viel Spaß dabei!