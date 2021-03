Zu Ostern bemalen wir ganz selbstverständlich Eier, essen Hefegebäck und schauen uns Osterfeuer an. Doch woher kommen diese Bräuche? Wie funktioniert schibbeln und was ist die Eierlage? Wir erklären die Osterbräuche aus dem Südwesten.

Woher kommt das Eier färben und verschenken?

Inzwischen gibt es das ganze Jahr über gefärbte Eier. picture-alliance / Reportdienste Winfried Rothermel

Eier sind ein Symbol für Fruchtbarkeit, neues Leben und Wiedergeburt. Sie wurden schon in vorchristlicher Zeit verziert, das haben archäologische Funde aus Afrika und Ägypten ans Licht gebracht. Außerdem bemalten die frühen Christen Eier rot, um an das vergossene Blut Jesu und somit an seinen Opfertod am Kreuz zu erinnern.

Es gibt aber auch einen ganz praktischen Grund für's Eierfärben. Im Mittelalter legte die Kirche in der Fastenzeit strenge Regeln fest. So durften die Menschen von Aschermittwoch bis Karfreitag beispielsweise keine Eier essen. Die Hühner legten natürlich weiter. Doch wohin mit den vielen Eiern?

Um sie haltbarer zu machen, wurden sie gekocht und aufbewahrt. Damit man sie nach der Fastenzeit nicht mit den frischen Eiern verwechselte, wurden sie mit Pflanzenstoffen gefärbt. Am Ostersonntag durfte man sie dann wieder essen und es gab reichlich gefärbte Eier. Der Brauch, Eier zu färben und zu verschenken, hat sich bis heute gehalten.

Osterzopf zum Frühstück

Der Hefezopf ist nicht zufällig so beliebt an Ostern. Dahinter steckt eine lange Tradition. picture-alliance / Reportdienste Stefanie Oberhauser / EXPA / picturedesk.com

Das Frühstück am Ostersonntag ist in vielen Familien ein ganz besonderes. Der Tisch ist österlich dekoriert, es gibt lauter Leckereien und vor allem gekochte und gefärbte Frühstückseier. Und eins darf beim Frühstück oder Osterbrunch auf keinen Fall fehlen, der Osterzopf aus Hefeteig. Auch Nester mit bunten Eiern oder Hasen aus Hefeteig sind sehr beliebt.

Diese Tradition geht vermutlich auf das jüdische Pessach-Fest zurück, dem Vorläufer des christlichen Osterfestes, an dem kein Sauerteigbrot gegessen werden darf. Deshalb kam Hefeteig als Ersatz für Sauerteig auf den Tisch.

Eier schibbeln in Norken im Westerwald

Für das Ostereier-Schibbeln braucht man gekochte Eier, ein abschüssiges Gelände und etwas Geschick. Seit über 100 Jahren gibt es diesen Brauch schon in Norken im Westerwald. Dafür werden zwei Holz-Leisten im Abstand von drei Zentimetern schräg in den Boden gesteckt. Und über diese Leisten werden die Eier gerollt. Dort wo ein "Schibbelei" liegen bleibt, wird ein "Setzei" platziert. Trifft ein Spieler mit seinem Schibbelei ein Setzei, bekommt er dafür einen Punkt. Die- oder derjenige, die/der mit seinem Ei am meisten Setzeier berührt hat, wird Schibbelkönigin oder Schibbelkönig.



In der Eifel "kleppern" Kinder in der Karwoche

Ein Foto aus den 70er Jahren: Auch damals hatten die Jungen ihren Spaß beim Kleppern. picture-alliance / Reportdienste United Archives | Werner Otto

In der Eifel schweigen ab Gründonnerstag Abend die Kirchenglocken. Damit die Gemeindemitglieder dennoch an die Gebetszeiten erinnert werden, ziehen die Kinder bis Karsamstag mit Ratschen durch die Dörfer und sagen ihre Sprüche auf. Besonders am frühen Morgen haben die Kinder Spaß dran, die Schlafenden zu wecken. Am Karsamstag sammeln die Kinder als Lohn Eier, Süßigkeiten und Geld ein.

In Corona-Zeiten ist dieser Brauch so natürlich nicht möglich. Deshalb hat man sich im vergangenen Jahr in vielen Gemeinden eine Alternative überlegt: Klappern von zu Hause aus. Im Videos sehen Sie, wie Familie Heidweiler aus Sehlem das 2020 gemacht hat.

Glühende Osterschwämme im Schwarzwald

Der Brauch der Osterschwämme ist fester Bestandteil des katholischen Osterfestes in der Gemeinde St. Peter. picture-alliance / Reportdienste dpa | Rolf Haid

Die Gemeinde St. Peter im Breisgau-Hochschwarzwald ist wohl die letzte in Deutschland, die den Brauch der Osterschwämme pflegt. Kinder und Jugendliche legen Baumpilze ins Feuer und bringen sie zum Glühen. Mit diesen Osterschwämmen, die von einem Pfarrer geweiht wurden, ziehen sie dann von Haus zu Haus. Für jedes Haus wird ein glühendes Stück davon abgeschnitten und soll damit den Segen des Osterfeuers in die Stube bringen. Hintergrund dieses Brauches ist, dass vor mehr als 100 Jahren Kerzen sehr rar waren. So kamen die Menschen damals auf die Idee mit den Baumpilzen.

Eierlage in Schönecken in der Eifel

Der Raffer muss in seinem historischen Gewand 104 rohe Eier einsammeln. picture-alliance / Reportdienste dpa/dpaweb

Die Eierlage gilt als eine der ältesten Eierbräuche in Europa. Seit mehr als 300 Jahren gibt es sie schon. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen der Raffer und der Läufer. Beide sind Mitglieder eines Junggesellen-Vereins. Die beiden treten am Ostermontag in Schönecken in der Eifel gegeneinander an und der ganze Ort verfolgt das Spektakel. Bevor es losgeht werden 104 Eier entlang des Rinnsteins auf Sägemehl ausgelegt. Raffer und Läufer überzeugen sich von der Anzahl der Eier und den Abständen dazwischen. Nach dem Startschuss muss der Raffer jedes Ei einzeln aufsammeln und in einen Korb legen. Zur gleichen Zeit läuft der Läufer in den Nachbarort Seiwerath und wieder zurück. Das ist eine Strecke von insgesamt 7,6 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 122 Metern. Wer als erstes seine Aufgabe erfüllt hat, ist der Gewinner.

Osterbrunnen: Eine alte Tradition lebt wieder auf

Solche Osterbrunnen wie hier in Schechingen sind eine Heidenarbeit. Aber der Aufwand lohnt sich. picture-alliance / Reportdienste dpa | Christoph Schmidt

Osterbrunnen sind wahre Kunstwerke. Mit 12.800 bunten, ausgeblasenen Eiern wurde dieser hier in Schechingen im Ostalbkreis dekoriert. Seit 2003 lässt die Gemeinde diesen Brauch wieder aufleben. Auch in vielen anderen Orten wie zum Beispiel in Maulbronn (Enzkreis) oder in Ihringen am Kaiserstuhl gibt es diese Osterbrunnen wieder, die nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden waren. Meist haben die Osterbrunnen die Form einer Krone und so bunt geschmückt werden sie für einige Tage zur Attraktion im Ort.

Hintergrund dieses Brauches ist die Bedeutung der Wasserquelle als Spender des lebenswichtigen Elements für Mensch und Tier. Seinen Ursprung hat dieser Brauch in der fränkischen Schweiz. Auch in Rheinland-Pfalz kann man im Westerwald und im Landkreis Südliche Weinstraße verzierte Osterbrunnen finden.

Eiermärkte: Ostereier in Hülle und Fülle

Die Dapfener Eier tragen auf der einen Seite einen Bibelvers, auf der anderen ein Symbol des Evangeliums. picture-alliance / Reportdienste dpa | epd-Bild Gerhard Bäuerle

Einer der bekanntesten Eiermärkte in Baden-Württemberg ist in der Martinskirche von Gomadingen-Dapfen im Landkreis Reutlingen zu finden. Dort werden ausgeblasene Eier mit Psalmen und biblischen Texten sowie vielen anderen Motiven angeboten. Auch in Kandel in Rheinland-Pfalz gibt es einen beliebten Markt, der Ostereier in allen Variationen bereit hält. Dort können sich die Besucher auf die Osterzeit einstimmen.

Osterfeuer sollen Winter vertreiben

Das traditionelle Osterfeuer in Berglen-Rettersburg ist immer ein Ereignis. picture-alliance / Reportdienste Benjamin Beytekin

Die Osterfeuer ist germanisch-heidnischen Ursprungs. Es sollte einst den Winter vertreiben und den Frühling einläuten. Inzwischen ist der Brauch Teil der christlichen Tradition. Das Osterfeuer wird meist in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag entfacht. Der Pfarrer entzündet und weiht dann die Osterkerze. Die Kerze wird dann in die Kirche gebracht und soll Christus als Licht der Welt versinnbildlichen.