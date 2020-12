Mit einem Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend stimmen sich viele Christen normalerweise auf das Weihnachtsfest ein. In Corona-Zeiten bieten viele Kirchen Online-Gottesdienste an.

Corona macht in diesem Jahr vielen einen Strich durch die Rechnung. Auch den Gläubigen, die an den Feiertagen die Kirche gehen wollen. Denn die Sitzplätze sind begrenzt. Wer keinen Platz mehr für die Christmette oder den Weihnachtsgottesdienst ergattern konnte, muss aber nicht auf die Messe verzichten. Auch all jene, die aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus lieber zu Hause bleiben, können Gottesdienste per Livestream von der Couch aus verfolgen. Wir haben hier Links zu Online-Gottesdiensten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Sie zusammengestellt.

Außerdem bieten wir im Radio Gottesdienste an:



Online-Gottesdienste

Katholische Kirche - Bistum Mainz

Die Christmette aus dem Mainzer Dom um 17.30 Uhr wird auf dem Youtube-Kanal des Bistums Mainz live gestreamt, ebenso wie der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember um 10.00 Uhr mit Bischof Peter Kohlgraf.

Das Bistum hat alle Weihnachtsangebote auf der Internetseite "Weihnachten soll leuchten" gebündelt. Dort finden Sie auch weitere Online-Gottesdienste.

Katholische Kirche - Bistum Speyer

Das Bistum Speyer bietet eine Übersicht aller Livestream-Gottesdienste an, die von den Pfarreien des Bistums zu Weihnachten angeboten werden. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Katholische Kirche - Bistum Limburg

An Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die Gottesdienste aus dem Limburger Dom per Livestream auf Youtube und Facebook übertragen.

Katholische Kirche - Bistum Trier

Eine Übersicht über alle angebotenen Online-Gottesdienste des Bistums Trier auch an Weihnachten gibt es ebenfalls im Internet. Schauen Sie einfach, ob ihre Gemeinde auch dabei ist. Scrollen Sie dafür etwas weiter nach unten.

Imago epd-bild/Lukas Barth

Katholische Kirche - Bistum Freiburg

Am 24. Dezember ab 18.30 Uhr können Sie online an der Christmette aus dem Freiburger Münster teilnehmen. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es jeweils um 10 Uhr und um 18.30 Uhr einen Gottesdienst aus Freiburg im Livestream. Viele Gemeiden des Bistums Freiburgs bieten ebenfalls Online-Gottesdienste an.

Katholische Kirche - Bistum Rottenburg-Stuttgart

Das Bistum Rottenburg-Stuttgart hat in seinem Online-Angebot Livestreams von Gottesdiensten aus Gemeinden der Regionen Neckar-Alb-Schwarzwald, Ulm-Ostalb, Bodensee-Oberschwaben, Stuttgart und aus der Region Heilbronn-Franken zusammengestellt. Da können Sie sich durch Ihre Region klicken.

Ansonsten gibt es auf katholisch.de oder der Internetseite der Katholischen Fernseharbeit einen Überblick über Gottesdienste im Livestream.

Gottesdienste aus dem Vatikan

Imago Massimo Valicchia

Papst Franziskus plant wegen der Corona-Pandemie die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan nur im kleinsten Kreis. Sie werden "in privater Form" abgehalten und online ausstrahlt.

Evangelische Kirche der Pfalz

Am 24. Dezember feiert Pfarrerin Birgit Kiefer in den protestantischen Kirchengemeinden Ludwigshafen-Mundenheim und in Friesenheim einen Weihnachtsgottesdienst. Diese werden per Video im Offenen Kanal und auf YouTube veröffentlicht.



Die Lektoren der Evangelischen Landeskirche der Pfalz Wedigo von Wedel und Marcus Eickert halten am 24. Dezember einen Online-Gottesdienst in Schifferstadt ab, auf www.webkirche.com.

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat ebenfalls einen Überblick über alle digitalen Veranstaltungen und Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit zusammengestellt.

Evangelische Kirche im Rheinland

Auf der Internetseite termine.ekir.de gibt es einen Terminkalender. Wenn man dort "alle Veranstaltungen" auswählt und den 24.12. als Datum einträgt, dann werden alle Gottesdienste aufgelistet.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Evangelische Landeskirche in Baden

Hier geht es zu den zentralen Übertragungen und Andachten aus den Gemeinden im Livestream.

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Auch in Württemberg bieten Gemeinden Gottesdienste im Livestream an. Die Landeskirche ist aber auch auf YouTube vertreten, unter Online Kirche Württemberg

Ansonsten finden Sie Online-Gottesdienste auch auf Evangelisch.de.

Kirchen veröffentlichen Vorlage für Hausgottesdienst

Die evangelische und die katholische Kirche haben zu Weihnachten einen exemplarischen Gottesdienstablauf für Zuhause herausgebracht. Ein Flyer mit der Liturgie ist bundesweit erschienen. Dieser enthält das Weihnachtsevangelium, Weihnachtslieder und zwei Gebete.

Das Angebot richtet sich an Familien, die sich nicht im Weihnachtsgottesdienst einem Infektionsrisiko aussetzen wollen, sowie an ältere Mitbürger. Den Flyer gibt es als Download.