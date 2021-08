"Such, such, such!" Heißt es wieder in diesem Sommer. Sie sind eingeladen, das Versteck unserer SWR4-Reporterinnen oder Reporter aufzuspüren - bei unserem Sommersuchspiel.

In der Woche vom 2. - 6.August versteckt sich SWR4-Reporterin Maja Nötzel im Sendegebiet. SWR Maja Nötzel Unsere Reporter fahren mit dem Ü-Wagen hinauf auf die Höh' und hinab ins Tal, in die Stadt und aufs Land zu herrlichen Ausflugsorten. Da schrauben wir unsere Antennen raus, damit Sie uns suchen und finden… Wenn Sie SWR4 digital über DAB+ hören, ist die Klangqualität deutlich besser als bei herkömmlichem UKW. Außerdem bekommen Sie zur laufenden Radiosendung zusätzliche Informationen auf dem Display angezeigt. SWR Susanne Donike Das Sommersuchspiel in SWR4: Ab dem 2. August Drei Wochen lang ab Montag, den 2. August 2021, findet unser Ratespiel mit Reportagen vor Ort statt. In SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Ulm heißt es kurz nach 16 Uhr: Radio hören, rätseln und gewinnen. Als Gewinne gibt es hochwertige Digitalradios für einen rauschfreien Empfang. Wenn Sie uns auf die Spur kommen: irgendwo in der Region zwischen Ipf und Bussen …. Die Sommersuchspiel-Regeln Kurz nach 16 Uhr öffnen wir unsere Leitungen: Ab dem ersten Rätsel unseres Reporters können Sie anrufen. Die Nummer ins Studio lautet 01803 - 929 424 (9 Cent pro Minute aus dem Festnetz, vom Handy maximal 42 Cent). Pro Anruf können Sie einen Tipp abgeben.